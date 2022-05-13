Потоплене судно класу "Серна" і пошкоджений вертоліт на острові Зміїний - в мережі з'явилися виразні знімки того, що відбувається на острові Зміїний.

Кадри, як пише Politeka.net, кадри були опубліковані CNN. Як зазначається, на нових супутникових знімках від Maxar Technology помітні наслідки боїв на Зміїному. За даними CNN, кадри демонструють підбитий і затоплений минулого тижня російський десантний катер "Серна".

Поруч знаходиться ще один катер такого ж типу і баржа з підйомним краном.

"Як затонуло судно, поки неясно, але в неділю представник ОВА Сергій Братчук повідомив, що крім двох патрульних катерів типу "Раптор" постраждав десантний катер", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, Братчук також заявляв про знищення на острові російського вертольота.

"Нептуну" приготуватися", "Чекає аудієнції Нептуна", - жартують в мережі, коментуючи нові майбутні спроби окупантів підготовки на острові плацдарму для перекидання військ в Придністров'ї.

Додамо, що в четвер, 12 травня, Братчук повідомив, що біля острова острова Зміїний загорілося російське судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров". За його словами, такий результат успішної роботи українських військових моряків.

"Біля острова Зміїний завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров". Одне з найновіших в російському флоті", – повідомив Братчук.

Нагадаємо, в Одесі спіймали "друзів" російських військових.

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