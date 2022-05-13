Потопленное судно класса «Серна» и поврежденный вертолёт на острове Змеиный - в Сети появились отчетливые снимки происходящего на острове Змеиный.

Кадры, как пишет Politeka.net, кадры были опубликованы CNN. Как отмечается, на новых спутниковых снимках от Maxar Technology заметны последствия боев на Змеином. По данным CNN, кадры демонстрируют подбитый и затопленный на прошлой неделе российский десантный катер "Серна".

Рядом находится еще один катер такого же типа и баржа с подъемным краном.

«Как затонуло судно, пока неясно, но в воскресенье представитель ОВА Сергей Братчук сообщил, что помимо двух патрульных катеров типа «Раптор» пострадал десантный катер», - отмечается в публикации.

Напомним, Братчук также заявлял об уничтожении на острове российского вертолета.

«Нептуну» приготовиться», «Ждет аудиенции Нептуна», - шутят в Сети, комментируя новые предстоящие попытки оккупантов подготовки на острове плацдарма для переброски войск в Приднестровье.

Добавим, что в четверг, 12 мая, Братчук сообщил, что возле острова острова Змеиный загорелось российское судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". По его словам, таков результат успешной работы украинских военных моряков.

"Около острова Змеиный благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из самых новых в российском флоте", – сообщил Братчук.

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

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