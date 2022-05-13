Остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов. Украинские защитники будут за него бороться столько, сколько нужно.

Об этом, как пишет Politeka.net в эфире единого телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, остров позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Буданов подчеркнул, что теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины... Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, нам завозить оружие и исключить любые возможные военные действия россии на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", – пояснил начальник ГУР Украины.

Добавим, что оккупированный Змеиный пытаются превратить в плацдарм. Так, в настоящий момент швартуются два десантных корабля с системами ПВО и плавучий кран «СПК-46150» - эти действия зафиксированы спутником.

Также в Сети показали, как выглядит остров Змеиный на спутниковых снимках.

На фото заметны последствия боев на Змеином. По данным CNN, кадры демонстрируют подбитый и затопленный на прошлой неделе российский десантный катер «Серна».

Рядом находится еще один катер того же типа и баржа с подъемным краном.

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.