В одному з населених пунктів Роздільнянського району 73-річний чоловік вистрілив у правоохоронців з мисливської рушниці.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.
У Роздільнянському районі співробітники СБУ, Нацгвардії та Нацполіції проводили контрдиверсійні бойові заходи з метою виявлення людей, які мають відношення до криміналітету РФ.
У Нацполіції розповідають, що під час відпрацювання однієї з адрес власник будинку, коли побачив наближення до двору представників спецслужб, вистрілив у поліцейського з гладкоствольної мисливської рушниці.
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В ході затримання підозрюваного поранення отримала його дружина. Жінка до прибуття медиків померла від крововтрати, поліцейського доставили в лікарню і прооперували. Чоловік потребує переливання крові.
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