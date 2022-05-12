В одном из населенных пунктов Раздельнянского района 73-летний мужчина выстрелил в правоохранителей из охотничьего ружья.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
В Раздельнянском районе сотрудники СБУ, Нацгвардии и Нацполиции проводили контрдиверсионные боевые мероприятия с целью выявления людей, которые имеют отношение к криминалитету РФ.
В Нацполиции рассказывают, что во время отработки одного из адресов владелец дома, когда увидел приближение ко двору представителей спецслужб, выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.
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В ходе задержания подозреваемого ранения получила его супруга. Женщина до прибытия медиков умерла от кровопотери, полицейского доставили в больницу и прооперировали. Мужчина нуждается в переливании крови.
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