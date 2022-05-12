Трьох підозрюваних у співпраці з Російською Федерацією затримали за минулу добу в Одесі.

Про це повідомила речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

За її словами, у Київському районі міста затримали чоловіка, який фотографував та знімав на відео місце, де нещодавно був ракетний удар. Ніяких документів при собі він не мав. Патрульним підозрюваний показав прес-карти журналіста, що виявилися підробкою. Чоловіка доставили до відділення поліції.

Також вчора на в’їзді в місто затримали чоловіка, в автівці якого була фото- та відеоапаратура, а також коптер.

"Будь-яких пояснень він надати не зміг", – сказала Алла Марченко.

У Суворовському районі Одеси затримали порушника комендантської години. За інформацією слідчих, у нього в телефоні знайшли листування з російським військовим.

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