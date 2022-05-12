По Одещині ворог знову здійснив ракетну атаку, проте оперативне та прицільне реагування підрозділів протиповітряної оборони нейтралізувало ракету.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Відзначається також, що корабельне угруповання противника має змінний склад, але в постійній готовності до нанесення ракетного удару знаходяться не менше півсотні ракет морського базування.

"Будьте свідомі і відповідальні, дотримуйтесь алгоритму реагування на оголошені тривоги, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки достовірним джерелам, вірте в Сили оборони, разом переможемо!" ,- закликали українців в Оперативному командуванні.

У свою чергу експерти озвучили ймовірні плани російських загарбників на Одесу і область.

Так, коментуючи вже четвертий удар по мосту через Дністровський лиман, спікер ОВА Сергій Братчук припустив, що таким чином рф хоче відрізати Одесу від поставок гуманітарних вантажів з Європи, пише РБК-Україна.

Також можливе знищення мосту може відрізати українські сили від підкріплення, поставок техніки, озброєння та забезпечення.

"Тоді атакою з Придністров'я можна було б ускладнити нашу ситуацію і оголосити про створення так званого південнобессарабського плацдарму і звідти погрожувати і Одесі, і Молдові", - заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

За словами іншого військового експерта, Михайла Жирохова, удари по мосту можуть означати наміри росіян висадити морський десант на півдні області - якраз за мостом.

Після цього, прогнозує він, варіанти розвитку подій можуть бути різні. Перший з них - ворог пробивається в Придністров'ї і звідти завдає удару по Молдові. В іншому випадку можлива атака Одеси і області.

Ворог також може намагатися зміцнити свій контингент на острові Зміїний, що в 40 км від берегової частини Одеської області в Чорному морі. Там росіяни можуть встановити пункт управління і встановити засоби ППО. За словами Грабського, таким чином, проглядається план підготовки наступу на Одесу.

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