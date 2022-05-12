Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Відзначається також, що корабельне угруповання противника має змінний склад, але в постійній готовності до нанесення ракетного удару знаходяться не менше півсотні ракет морського базування.
"Будьте свідомі і відповідальні, дотримуйтесь алгоритму реагування на оголошені тривоги, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки достовірним джерелам, вірте в Сили оборони, разом переможемо!" ,- закликали українців в Оперативному командуванні.
У свою чергу експерти озвучили ймовірні плани російських загарбників на Одесу і область.
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Так, коментуючи вже четвертий удар по мосту через Дністровський лиман, спікер ОВА Сергій Братчук припустив, що таким чином рф хоче відрізати Одесу від поставок гуманітарних вантажів з Європи, пише РБК-Україна.
Також можливе знищення мосту може відрізати українські сили від підкріплення, поставок техніки, озброєння та забезпечення.
"Тоді атакою з Придністров'я можна було б ускладнити нашу ситуацію і оголосити про створення так званого південнобессарабського плацдарму і звідти погрожувати і Одесі, і Молдові", - заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.
За словами іншого військового експерта, Михайла Жирохова, удари по мосту можуть означати наміри росіян висадити морський десант на півдні області - якраз за мостом.
Після цього, прогнозує він, варіанти розвитку подій можуть бути різні. Перший з них - ворог пробивається в Придністров'ї і звідти завдає удару по Молдові. В іншому випадку можлива атака Одеси і області.
Ворог також може намагатися зміцнити свій контингент на острові Зміїний, що в 40 км від берегової частини Одеської області в Чорному морі. Там росіяни можуть встановити пункт управління і встановити засоби ППО. За словами Грабського, таким чином, проглядається план підготовки наступу на Одесу.
Нагадаємо, Одесу обстріляли радянськими ракетами - що це означає і до чого готуватися.
Також Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.
Крім того Politeka.net писала, скільки десантних кораблів у Росії ще залишилося для атаки на Одещину.