Останнім часом почала з’являтися інформація, що окупанти готуються до висадки морського десанту в Одесі. Військовий експерт Михайло Жирохов у інтерв’ю НВ прокоментував такі повідомлення, та оцінив шанси загарбників.
Він зазначив, що наразі росіяни дійсно щільно блокують Чорне море, тому найближчі місяці відновлення роботи українських портів в Одесіє неможливим.
«Зараз знову пішла інформація, що росіяни планують висадку морського десанту. І в цьому ситуація для них сприятлива, як вони бачать, що підірваний міст на Затоці, що якісь незрозумілі моменти відбуваються в Придністров'ї», - зазначив експерт.
Разом з тим Жирохов зауважив, що українська берегова оборона підсилена, зокрема британськими ракетами, що вносить корективи у наміри окупантів.
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«І тому можливості висадки десанту після того, як великий десантний корабель був затоплений в Бердянську, вони у них дуже невеликі. І тому ця операція буде носити характер самовбивчий. І такі ж кроки ми вже бачили під час війни, але не думаю, що росіяни наважаться на такі великі втрати, які будуть при намаганні висадки морського десанту», - зазначив військовий експерт.
Нагадаємо, у окупантів є амбітні плани щодо Одеси - в британській розвідці розкрили деталі.
Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися "москітними" можливостями свого флоту.
Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.