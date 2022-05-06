Останнім часом почала з’являтися інформація, що окупанти готуються до висадки морського десанту в Одесі. Військовий експерт Михайло Жирохов у інтерв’ю НВ прокоментував такі повідомлення, та оцінив шанси загарбників.

Він зазначив, що наразі росіяни дійсно щільно блокують Чорне море, тому найближчі місяці відновлення роботи українських портів в Одесіє неможливим.

«Зараз знову пішла інформація, що росіяни планують висадку морського десанту. І в цьому ситуація для них сприятлива, як вони бачать, що підірваний міст на Затоці, що якісь незрозумілі моменти відбуваються в Придністров'ї», - зазначив експерт.

Разом з тим Жирохов зауважив, що українська берегова оборона підсилена, зокрема британськими ракетами, що вносить корективи у наміри окупантів.

«І тому можливості висадки десанту після того, як великий десантний корабель був затоплений в Бердянську, вони у них дуже невеликі. І тому ця операція буде носити характер самовбивчий. І такі ж кроки ми вже бачили під час війни, але не думаю, що росіяни наважаться на такі великі втрати, які будуть при намаганні висадки морського десанту», - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, у окупантів є амбітні плани щодо Одеси - в британській розвідці розкрили деталі.

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