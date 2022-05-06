В последнее время начала появляться информация, что оккупанты готовятся к высадке морского десанта в Одессе. Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью НВ прокомментировал такие сообщения, и оценил шансы захватчиков.

Он отметил, что сейчас россияне действительно плотно блокируют Черное море, поэтому ближайшие месяцы возобновление работы украинских портов в Одессе невозможно.

"Сейчас снова пошла информация, что россияне планируют высадку морского десанта. И в этом ситуация для них благоприятная, как они видят, что взорван мост на заливе, что какие - то непонятные моменты происходят в Приднестровье», - отметил эксперт.

Вместе с тем Жирохов отметил, что украинская береговая оборона усилена, в частности британскими ракетами, что вносит коррективы в намерения оккупантов.

«И потому возможности высадки десанта после того, как большой десантный корабль был затоплен в Бердянске, они у них очень небольшие. И поэтому эта операция будет носить характер самоубийственный. И такие же шаги мы уже видели во время войны, но не думаю, что россияне решатся на такие большие потери, которые будут при попытке высадки морского десанта», - отметил военный эксперт.

Напомним, у оккупантов есть амбициозные планы относительно Одессы-в британской разведке раскрыли детали.

Также Politeka.net писала, что, по словам Олега Жданова, росіяни могут воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.

Кроме того Politeka.net сообщала, что молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.