Оперативне командування" Південь " повідомляє про активізацію сил противника в Чорному морі.
Після нанесення ЗСУ чергового удару по зміїному, десантними швидкісними катерами типу" Раптор " росіяни намагалися здійснити евакуацію і поповнення особовим складом своїх підрозділів, що залишаються на острові.
Решта кораблів і підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.
Також в Одеській області ворог продовжує відстеження обстановки із застосуванням блезпілотних розвідників. Влученням протиповітряної оборони ворожий прилад "Орлан-10" ліквідовано.
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