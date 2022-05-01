Оперативне командування" Південь " повідомляє про активізацію сил противника в Чорному морі.

Після нанесення ЗСУ чергового удару по зміїному, десантними швидкісними катерами типу" Раптор " росіяни намагалися здійснити евакуацію і поповнення особовим складом своїх підрозділів, що залишаються на острові.

Решта кораблів і підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

Також в Одеській області ворог продовжує відстеження обстановки із застосуванням блезпілотних розвідників. Влученням протиповітряної оборони ворожий прилад "Орлан-10" ліквідовано.

Нагадаємо, сили ППО збили "пташку" окупантів поблизу Одеси.

Також Зеленський висловився про ракетний удар окупантів по Одесі.

Повідомлялося, що окупанти задумали заколот на 2 травня в Одесі: у поліції повідомили подробиці.