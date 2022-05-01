В місцевій адміністрації пояснили, чому ППО спрацювали не до кінця і ракети все ж пошкодили злітну смугу аеропорту в Одесі.

Деталі розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

Він сказав, що рятувальники завершують ремонтувати злітну смугу головного аеропорту Одеси, куди вдарили російські ракети. Проте смугу тепер не можна використовувати за призначенням.

Речник ОВА зізнався, що нещодавно Одещина отримала нові системи ППО, вони вже використовуються військовими.

Чому ППО спрацювали не до кінця, Сергій Братчук пояснив, що:

1) Під час обстрілу ці ППО працювали, але вони не змогли "зловити" всі ракети. Окупанти випустили ракети по аеропорту з берегового комплексу "Бастіон", що розташований на території окупованого Криму;

2) Крилаті ракети мали певні технічні параметри, які дозволяють маневрувати, щоб обходити перешкоди від ППО;

3) Також вплинула швидкість польоту, адже відстань від Криму не дуже велика через море;

На його думку, ці чинники і спричинили пошкодження злітної смуги, ракети просто змогли уникнути ППО.

"Україні потрібно більше сучасних засобів ППО. Це закриває небо від ракет, літаків та підсилює нашу безпеку", – сказав він.

Нагадаємо, сили ППО збили "пташку" окупантів поблизу Одеси.

Також Зеленський висловився про ракетний удар окупантів по Одесі.

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