Президент України прокоментував ракетний удар по Одеському аеропорту.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

"Знищено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Ми її звичайно відбудуємо, але Одеса ніколи не забуде таке ставлення росії до себе", — сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що всі окуповані території знову будуть під українським прапором.

Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Дніпрорудне і всі інші окуповані території. Український прапор повернеться всюди, де він повинен бути. Повернеться з нормальним життям — - заявив президент.

За словами президента, зараз очікують нафтові обмеження для рф і блокування будь-яких спроб обійти санкції. Якщо інші країни або компанії будуть допомагати росіянам продавати нафту, вони також повинні отримати санкції.

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