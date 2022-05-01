Президент України прокоментував ракетний удар по Одеському аеропорту.
Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.
"Знищено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Ми її звичайно відбудуємо, але Одеса ніколи не забуде таке ставлення росії до себе", — сказав Володимир Зеленський.
Він підкреслив, що всі окуповані території знову будуть під українським прапором.
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Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Дніпрорудне і всі інші окуповані території. Український прапор повернеться всюди, де він повинен бути. Повернеться з нормальним життям — - заявив президент.
За словами президента, зараз очікують нафтові обмеження для рф і блокування будь-яких спроб обійти санкції. Якщо інші країни або компанії будуть допомагати росіянам продавати нафту, вони також повинні отримати санкції.
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