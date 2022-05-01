Президент Украины прокомментировал ракетный удар по одесскому аэропорту.
Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении.
"Уничтожено взлетно-посадочную полосу одесского аэропорта. Мы ее конечно отстроим, но Одесса никогда не забудет такое отношение россии к себе", — сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что все оккупированные территории снова будут под украинским флагом.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Война может закончиться через две-четыре недели: генерал назвал условия
Каменских сорвалась после концерта и в слезах заговорила о своей жизни: "Все будет хорошо, но..."
Могут перестать продавать бензин в розницу: на АЗС огромные очереди, к чему готовиться украинцам
Оккупанты могут ринуться в новую атаку на Украину: названы сроки и цели
Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все остальные оккупированные территории. Украинский флаг вернется повсюду, где он должен быть. Вернется с нормальной жизнью, — заявил президент.
По словам президента, сейчас ожидают нефтяные ограничения для рф и блокировку любых попыток обойти санкции. Если другие страны или компании будут помогать россиянам продавать нефть, они также должны получить санкции.
Напомним, Три корабля рф с "калибрами" в Черном море: в Минобороны сделали предупреждение
Также Politeka сообщала, что одесситам назвали альтернативу для прогулок
А еще Politeka писала, что новый запрет с 1 мая: что нужно знать жителям Одесской области