Президент Украины прокомментировал ракетный удар по одесскому аэропорту.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

"Уничтожено взлетно-посадочную полосу одесского аэропорта. Мы ее конечно отстроим, но Одесса никогда не забудет такое отношение россии к себе", — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что все оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все остальные оккупированные территории. Украинский флаг вернется повсюду, где он должен быть. Вернется с нормальной жизнью, — заявил президент.

По словам президента, сейчас ожидают нефтяные ограничения для рф и блокировку любых попыток обойти санкции. Если другие страны или компании будут помогать россиянам продавать нефть, они также должны получить санкции.

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