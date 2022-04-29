На Одещині проводяться навчання. Ситуація під контролем. Ніяких боїв в області наразі не відбувається.
Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційне повідомлення військового командування півдня України.
"Сили охорони та оборони виконують планові морські артилерійські стрільби в районі Одеської затоки.
Зберігайте спокій, довіряйте захисникам України, не інформуйте ворога", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, дії рашистів у морі призвели до ще однієї масової трагедії: "Потрапили в зону опромінення.
Також одеситів попередили про небезпеку 2 травня: "Нам залишається робити своє".
Повідомлялося, що Рф зігнала в Чорне море десятки кораблів: в британській розвідці попередили про небезпеку.