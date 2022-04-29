В Одесской области проводятся учения. Ситуация под контролем. Никаких боев в области пока не происходит.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальное сообщение военного командования юга Украины.

"Силы охраны и обороны выполняют плановые морские артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива.

Одесса, море

Сохраняйте спокойствие, доверяйте защитникам Украины, не информируйте врага", - говорится в сообщении.

Популярные статьи сейчас

Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты

Авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые: видео с места

Действия рашистов в море привели к еще одной массовой трагедии: "Попали в зону облучения"

Огонь дошел до Москвы: в столице рф прогремели взрывы и вспыхнула многоэтажка, кадры

Оккупанты могут ринуться в новую атаку на Украину: названы сроки и цели
Показать еще

Одесса, пляж, военные, море

Напомним, действия рашистов в море привели к еще одной массовой трагедии: "Попали в зону облучения.

Также одесситов предупредили об опасности 2 мая: "Нам остается делать свое".

Сообщалось, что Россия согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности.