В Одесской области проводятся учения. Ситуация под контролем. Никаких боев в области пока не происходит.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальное сообщение военного командования юга Украины.
"Силы охраны и обороны выполняют плановые морские артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива.
Сохраняйте спокойствие, доверяйте защитникам Украины, не информируйте врага", - говорится в сообщении.
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Напомним, действия рашистов в море привели к еще одной массовой трагедии: "Попали в зону облучения.
Также одесситов предупредили об опасности 2 мая: "Нам остается делать свое".
Сообщалось, что Россия согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности.