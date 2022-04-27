Окупанти повністю зруйнували міст через Дністровський лиман після нанесення другого удару.

Про це повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук:

"Ми розуміємо, що таким чином ворог намагається порушити певну логістику між південними областями нашого регіону і основною частиною Одеської області. Будемо працювати над вирішенням цього питання".

За його словами, відповідні фахівці працюють над питанням і незабаром буде більш детальна інформація.

Нагадаємо, кораблі з'явилися на горизонті Чорного моря: влада повідомила, що відбувається.

Також повідомлялося, що "влада" Придністров'я боїться піти війною в Україну: "Зовсім не смішно".

Крім того, Братчук повідомив про те, що відбувається на кордоні з Придністров'ям.