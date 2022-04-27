Оккупанты полностью разрушили мост через Днестровский лиман после нанесения второго удара.
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук:
"Мы понимаем, что таким образом враг пытается нарушить определенную логистику между южными областями нашего региона и основной частью Одесской области. Будем работать над решением этого вопроса"
По его словам, соотетствующие специалисты работают над вопросом и вскоре будет более подробная информация.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
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Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Напомним, корабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходит.
Также сообщалось, что "власть" Приднестровья боится пойти войной в Украину: "Совсем не смешно".
Кроме того, Братчук сообщил о том, что происходит на границе с Приднестровьем.