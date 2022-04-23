Російські загарбники вивели з кримської бази у відкрите море чотири підводні човни.
Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмі.
«Ніч пройшла в Одесі та області без обстрілів, хоч і з сигналами повітряної тривоги. Сили оборони надійно контролюють ситуацію, а також здійснюють контрдиверсійну роботу… Знаємо, що ворог вивів на патрулювання в Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами типу «Калібр». Тому ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою», - зазначив Братчук.
Речник ОВА додав, що йдеться про російські підводні човни проєкту 877 «Палтус», які спроможні запускати ракети з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати.
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Братчук також закликав жителів області дотримуватись 23-24 квітня, під час зустрічі Великодня - з чистими помислами та молитвами за нашу перемогу – вимог повітряної безпеки і комендантської години.
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