Одеська сім'я Марценюк поселила в своєму будинку 27 осіб і готова прихистити ще людей - у них свій міні-хостел.
Як повідомляють УСІ, зараз там живуть жителі Херсона, Херсонської, Донецької областей. Разом вони спекли паски та кекси для захисників України.
Як йдеться в сюжеті, люди живуть дуже дружно. Їхати з України не хочуть, і сподіваються, що до Одеси біда не добереться.
"Ми люди працьовиті. Незважаючи на те, що йде війна, ми працюємо. Добре, що є можливість працювати віддалено, і ось тут, на ліжку я так і працюю", — каже дівчина-переселенка.
Прихистила людей Одеська сім'я Марценюк. Проживання тут для переселенців абсолютно безкоштовно.
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"Ми з чоловіком вирішили допомогти. Тут люди при бажанні можуть залишитися до кінця війни абсолютно безкоштовно. Є ті, хто їде далі за кордон, і у нас залишаються всього на одну-дві ночі. У тому числі були з дітьми 8 і 10 місяців", — розповіла Ганна Марценюк.
Провізією хостел постачають волонтери, готують по чергуваннях. Але й самі вимушені переселенці не стоять осторонь і допомагають як можуть-разом вони спекли паски, кекси, і зробили сухарі для військовослужбовців. Волонтери відвезуть їх у тому числі в Миколаїв.
"Скоро Великдень — сподіваємося подарувати гарний настрій. Головний інгредієнт-наша любов", - кажуть мешканці хостелу.
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