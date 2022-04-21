Одесская семья Марценюк поселила в своем доме 27 человек и готова приютить еще людей - у них свой мини-хостел.
Как сообщают УСИ, сейчас там живут жители Херсона, Херсонской, Донецкой областей. Вместе они испекли паски и кексы для защитников Украины.
Как говорится в сюжете, люди живут очень дружно. Уезжать из Украины не хотят, и надеются, что до Одессы беда не доберется.
"Мы люди трудолюбивые. Несмотря на то, что идет война, мы работаем. Хорошо, что есть возможность работать удаленно, и вот здесь, на кровати я так и работаю", — говорит девушка-переселенка.
Приютила людей одесская семья Марценюк. Проживание здесь для переселенцев абсолютно бесплатно.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Российский самолет сбили над Харьковщиной: появились кадры нового успеха ВСУ
«В связи с большими потерями»: вояк рф снабдили советским хламом, новые данные разведки
Угроза наступления на Днепр: в Минобороны ответили, на сколько это возможно
"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля
"Мы с мужем решили помочь. Здесь люди при желании могут остаться до конца войны абсолютно бесплатно. Есть те, кто едет дальше за границу, и у нас остаются всего на одну-две ночи. В том числе были с детьми 8 и 10 месяцев", — рассказала Анна Марценюк.
Провизией хостел снабжают волонтеры, готовят по дежурствам. Но и сами вынужденные переселенцы не стоят в стороне и помогают как могут — вместе они испекли паски, кексы, и сделали сухари для военнослужащих. Волонтеры отвезут их в том числе в Николаев.
"Скоро Пасха, — надеемся подарить хорошее настроение. Главный ингредиент — наша любовь", — говорят жители хостела.
Напомним, РосСМИ запустили чудовищный фейк о "расстрелах в Одесской области"
А еще Politeka писала, что старушка заблудилась в Одесской области, убегая от оккупации
Также Politeka сообщала, что коллаборант наделал шума на Одесчине, фото: поддерживал агрессию против Украины