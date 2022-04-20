В Одесі поліцейські затримали двох городян, які викрали з платіжного терміналу майже 700 тисяч гривень.
Про це повідомили в ГУНП.
Правоохоронці повідомили, що обидва правопорушники добре розбираються в банківській справі, оскільки працювали інкасаторами. Саме тому вони ретельно спланували злочин. Спільники реалізували його в одному з торгових центрів на площі Незалежності.
Поки один з чоловіків стежив за обстановкою навколо, інший відкрив термінал і забрав касету з готівкою.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
"Передайте рідним і близьким": жителів Київщини терміново попередили про потужний вибух
Завдасть серйозної шкоди: Україна отримає потужну зброю, яка змусить ворога "тремтіти"
Це колосальні цифри: росіяни несуть величезні втрати, але у них є "остання можливість"
"Чекаємо тут "сюрпризи" від Росії": окупант розбовтав дружині нові плани, де чекати удару
Під час обшуків у їхніх помешканнях правоохоронці вилучили більшу частину викрадених грошей.
Фігурантам у віці 28-ми і 45-ти років оголосили підозру помістили їх в ізолятор тимчасового утримання. Зараз підозрювані перевіряються на причетність до аналогічних злочинів, скоєних в Одесі. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, тривалість комендантської години змінюють в Одесі: що буде з 20 квітня.
Як повідомлялося, іноземний "фотограф" знімав військові позиції на Одещині: що відомо.
Відзначимо, що одеське узбережжя зміцнює протидесантну оборону: спікер ОДА розповів подробиці.