В Одесі поліцейські затримали двох городян, які викрали з платіжного терміналу майже 700 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУНП.

Правоохоронці повідомили, що обидва правопорушники добре розбираються в банківській справі, оскільки працювали інкасаторами. Саме тому вони ретельно спланували злочин. Спільники реалізували його в одному з торгових центрів на площі Незалежності.

Поки один з чоловіків стежив за обстановкою навколо, інший відкрив термінал і забрав касету з готівкою.

Під час обшуків у їхніх помешканнях правоохоронці вилучили більшу частину викрадених грошей.

Фігурантам у віці 28-ми і 45-ти років оголосили підозру помістили їх в ізолятор тимчасового утримання. Зараз підозрювані перевіряються на причетність до аналогічних злочинів, скоєних в Одесі. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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