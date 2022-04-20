В Одессе полицейские задержали двух горожан, которые похитили из платежного терминала почти 700 тысяч гривен.
Об этом сообщили в ГУНП.
Правоохранители сообщили, что оба правонарушителя хорошо разбираются в банковском деле, поскольку работали инкассаторами. Именно поэтому они тщательно спланировали преступление. Сообщники реализовали его в одном из торговых центров на площади Независимости.
Пока один из мужчин следил за обстановкой вокруг, другой открыл терминал и забрал кассету с наличными.
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Во время обысков в их помещениях правоохранители изъяли большую часть похищенных денег.
Фигурантам в возрасте 28-ми и 45-ти лет объявили подозрение поместили их в изолятор временного содержания. Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Одессе. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
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