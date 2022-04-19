Наведення і коригування польоту ракет, якими Чорноморський флот ВМФ рф атакує міста на півдні і сході України, здійснюється так званим «Придністровським радіотелецентром». Важливо уточнити: приставка "Радіореле-" була лише прикриттям з самого початку роботи "Григоріопольського передавача", пише видання «Волнорез».
Сам Центр був побудований ще в 1971 році поблизу молдавського селища Маяк. Згідно з офіційною версією, комплекс площею 850 га здійснював ретрансляцію передач радянського радіо на територію країн Північної і Південної Америки, Азії, Близького Сходу. Втім, в роки холодної війни ПРТЦ використовувався для глушіння західних радіостанцій на території СРСР.
Його доля різко змінилася після розпаду Союзу. Центр занепав, адже влада невизнаної ПМР використала його виключно з метою ретрансляції власних і російських телерадіопрограм. Але для таких цілей утримувати в робочому стані гігантський комплекс було економічно недоцільно.
З середини дев'яностих на радіоцентрі почався ряд дивних "невдач". У 1997 році раптово впала найвища 350-метрова антена. Офіційна версія-внаслідок заледеніння. Наприкінці 2000-го така ж участь спіткала 250-метрову антену. За ними в небуття пішли 160-метрові і сім короткохвильових антен. Щогли антенної системи» Зоря " вціліли, втім, з них обсипалися самі антени.
У 2007 році Центр, як єдиний комплекс, був проданий державному унітарному підприємству «Російська телевізійна і радіомовна мережа». Офіційна мета покупки-збільшення обсягу мовлення російських телерадіокомпаній.
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На сьогоднішній день ПРТЦ має більш сучасне обладнання, ніж більшість аналогічних підприємств РФ. Частина обладнання унікальна-наприклад, в ПРТЦ встановлена єдина в СНД повноповоротна антена, що дозволяє швидко перенаправляти радіосигнал на різні регіони світу, а також передавачі великої потужності випромінювання – до 1 мегават.
З початком повномасштабної війни рф проти України "Придністровський радіотелецентр" повністю керується російськими військовими і використовується як спеціальний вузол зв'язку. Ракетні удари, що наносяться кораблями і підводними човнами Чорноморського флоту ВМФ рф, направляються саме звідси.
Тобто, ПРТЦ сьогодні несе реальну загрозу безпеці України і всіх країн Причорноморського регіону.
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