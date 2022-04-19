Наведение и корректировка полета ракет, которыми Черноморский флот ВМФ рф атакует города на юге и востоке Украины, осуществляется так называемым «Приднестровским радиотелецентром». Важно уточнить: приставка «Радиореле-» была лишь прикрытием с самого начала работы «Григориопольского передатчика», пишет издание «Волнорез».

Сам Центр был построен еще в 1971 году вблизи молдавского селения Маяк. Согласно официальной версии, комплекс площадью 850 га осуществлял ретрансляцию передач советского радио на территорию стран Северной и Южной Америки, Азии, Ближнего Востока. Впрочем, в годы холодной войны ПРТЦ использовался для глушения западных радиостанций на территории СССР.

Его судьба резко изменилась после распада Союза. Центр пришел в упадок, ведь власти непризнанной ПМР использовали его исключительно с целью ретрансляции собственных и российских телерадиопрограмм. Но для таких целей содержать в рабочем состоянии гигантский комплекс было экономически нецелесообразно.

С середины девяностых на радиоцентре начался ряд странных «неудач». В 1997 году внезапно упала самая высокая 350-метровая антенна. Официальная версия – вследствие оледенения. В конце 2000-го такое же участие постигло 250-метровую антенну. За ними в небытие последовали 160-метровые и семь коротковолновых антенн. Мачты антенной системы «Заря» уцелели, впрочем, из них осыпались сами антенны.

В 2007 году Центр, как единый комплекс, был продан государственному унитарному предприятию «Русская телевизионная и радиовещательная сеть». Официальная цель покупки – увеличение объема вещания российских телерадиокомпаний.

На сегодняшний день ПРТЦ имеет более современное оборудование, чем большинство аналогичных предприятий РФ. Часть оборудования уникальна – например, в ПРТЦ установлена ​​единственная в СНГ полноповоротная антенна, позволяющая быстро перенаправлять радиосигнал на разные регионы мира, а также передатчики большой мощности излучения – до 1 мегаватт.

С началом полномасштабной войны рф против Украины «Приднестровский радиотелецентр» полностью руководствуется российскими военными и используется как специальный узел связи. Ракетные удары, наносимые кораблями и подлодками Черноморского флота ВМФ рф, направляются именно отсюда.

То есть, ПРТЦ сегодня несет реальную угрозу безопасности Украины и всех стран Причерноморского региона.

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