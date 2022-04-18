Як пише Politeka.net, під Одесою місцеві жителі викликали пожежників, так як горів будинок. Як стало відомо, поки дружини не було вдома, правопорушник взяв п'ятилітрову ємність з розчином, підпалив її і закинув на дах. Правоохоронці в результаті події затримали 60-річного чоловіка, повідомляє прес-служба ГУНП Одеської області.
Чоловік зізнався у скоєному. Як виявилося, у нього дуже багато образ на свою співмешканку.
"Слідчі оголосили фігуранту підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу, передбаченому ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до десяти років", - було зазначено в публікації.
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