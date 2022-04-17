Останні новини

12:00 "Буде те ж, що з Каддафі": на путіна чекає незавидна доля більшості тиранів, Аваков озвучив прогноз

11:52 Британська розвідка заявляє, що методи росії в Україні нагадують її дії в Чечні і Сирії: деталі

11:49 Окупанти не дають людям виїжджати із захопленої Кремінної, є жертви: "Відкрили вогонь навмисно"

11:45 "Осколок перебив йому ланцюжок з хрестиком": мати втратила 13-річного сина під час обстрілу окупантами

11:34 Окупанти пішли в наступ на Запорізькому напрямку, ЗСУ готові відповісти: "Ми чекали цього дня"

11:21 Окупант видав правду про низькі зарплати і небажання воювати в армії рф: "Поховалися як миші"

11:15 Возять у закритих вагонах: окупант видав, де росіяни набирають "новобранців"

11:08 Перетин кордону з країнами ЄС може бути ускладнений для українців: в Укрзалізниці розкрили деталі

10:49 Вогонь і чорний дим до небес: опубліковано можливі фото крейсера "Москва" після атаки

10:47 ЄС закриває свої порти для Росії, озвучено деталі нових санкцій: яке передбачено виключення

10:30 До останнього бився з окупантами: під Харковом поліг захисник України, у нього залишилося двоє дітей

10:16 "Екіпаж назавжди разом": під час бойового польоту розбилися льотчик, штурман і бойовий технік ЗСУ

10:11 Ракетні удари по Львову: окупанти атакували місто з повітря, є жертви

09:38 Почалися вуличні бої: окупанти атакують Луганщину, куди їм вдалося прорватися