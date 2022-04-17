Хмарна та дощова погода в Одесі збережеться з 17 до 21 квітня.
Температура вночі опускатиметься до 4° тепла, вдень сягатиме 11°. Про це йдеться на сайті Українського гідрометеорологічного центру.
17 квітня в Одесі хмарно. Зранку невеликий дощ, вдень помірний. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вранці сягатиме 5-7° тепла, вдень – 7-9° тепла.
18 квітня синоптики прогнозують дощ вночі та вдень. Вітер північний та північно-західний, 7-12 м/с. Нічна температура – 4-6° тепла, денна – 9-11°.
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19 квітня також варто очікувати на дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 4-6° тепла, вдень – 9-11°.
20 та 21 квітня вдень в Одесі дощ. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. Нічна температура коливатиметься в діапазоні 5-7°, денна – 9-13°.
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