Облачная и дождливая погода в Одессе сохранится с 17 до 21 апреля.
Температура ночью будет опускаться до 4° тепла, днем будет достигать 11°. Об этом говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра.
17 апреля в Одессе облачно. Утром небольшой дождь, днем умеренный. Ветер северо – восточный, 9-14 м/с. Температура утром будет достигать 5-7° тепла, днем-7-9° тепла.
18 апреля синоптики прогнозируют дождь ночью и днем. Ветер северный и северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура – 4-6° тепла, дневная – 9-11°.
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19 апреля также стоит ожидать дождя. Ветер северо – западный, 5-10 м/с. Температура ночью – 4-6° тепла, днем-9-11°.
20 и 21 апреля днем в Одессе дождь. Ветер западный и юго – западный, 7-12 м/с. Ночная температура будет колебаться в диапазоне 5-7°, дневная-9-13°.
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