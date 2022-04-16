Капелан Леонід Болгаров був учасником пошуково-рятувальної місії до острова Зміїний на судні “Сапфір” та потрапив у російських полон, де пробув до 10 квітня.

Він розповів про захоплення військовими рф, перебування у полоні та свою службу у зоні бойових дій, пише “Духовний фронт України”.

26 лютого Леонід Болгаров разом з іншими капеланами вирушив на судні “Сапфір” на пошуково-рятувальну місію до острова Зміїний, аби допомогти забрати тіла, як тоді думали загиблих прикордонників.

“Коли ми вранці 26 лютого прибули на точку, яку нам вказали росіяни, до нас на катер прийшла досмотрова група, які відразу нас поставили на коліна, руки за голову і почали обшукувати судно”, ‎– розповів священник.

Тоді екіпаж захопили і відвезли до Севастополя, де чоловіки просиділи 11 діб. З 1 березня їх розпочали допитувати різні російські служби, а згодом чоловіків посадили на десантний літак, де було 200 полонених людей, і привезли в Курськ.

“‎На вулиці температура -22 градуси, нас поставили на коліна, ми стояли на колінах на снігу, на морозі з третьої по п’яту годину ранку. Я тільки молив Бога, щоб не впасти, вистояти до кінця”‎, – поділився капелан.

У Курську людей поселили в наметовий табір, а потім перевели у СІЗО. Там вдалося зустрілися з морпіхами та прикордонниками, які розповідали, що частина острову Зміїний зруйнована. Туди кидали бомби та запустили ракету з крейсера “Москва”, який затонув 14 березня.

“‎Через мій вік, 65 років, більш-менш фізично там не били. Саме страшне, коли водили на прогулянку, аби познущатися. Для них кожен українець – це ворог, тому що він українець”‎.

Разом з Леонідом Болгаровим захоплений був і отець Василь Вирозуб, який наразі лишається у полоні. Російські військові наполягали, аби він перейшов на їх сторону і вмовляв українців скласти зброю.

Українським полоненим військові рф намагалися довести, що захоплення судна “‎Сапфір”‎ – це була спланована операція наших військових, аби українці сказали, що рф воює з священниками.

Зараз Леонід Болгаров повернувся до звичайного життя, планує і далі служити та бути військовим капеланом.

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