Як пише Politeka.net, українці вже 50-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Вчора, 13 квітня, стало відомо про вибухи і пожежу на крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту Росії. Діловий журнал Фобс вирішив оновити список найдорожчої військової техніки окупанта, яка була навчена після вторгнення в Україну.

Тепер перше місце зайняв саме крейсер" Москва", який оцінений в 750 мільйонів доларів. На другому місці розташувався транспортний літак Іл-76, який оцінили в 86 мільйонів доларів. Замикає трійку великий десантний корабель"Саратов". Наступні три позиції зайняли винищувачі Су-30СМ, Су-34 і Су-35. Вони оцінені в 50, 40 і 32 мільйони доларів відповідно. На сьомому місці розташувався літак Іл-22 за 30 мільйонів, а слідом йдуть вертольоти Ка-52 і Ка-50, які оцінені в 16 мільйонів доларів. Замкнув топ-10 ЗРПК "Панцир - С1" - 14 мільйонів доларів.

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