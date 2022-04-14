Виконавчий комітет Одеської міської ради ухвалив рішення прибрати всі російські міста з Пам'ятного знаку міст-побратимів та партнерів Одеси.
Про це сповістив міський голова Геннадій Труханов.
Пам’ятний знак розташований на Думській площі (поблизу міської адміністрації) та вказує на напрям та відстань до міст, які так чи інакше співпрацювали з Одесою. Найближчим часом з нього приберуть Волгоград, Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург і Таганрог.
“Не сумніваюся в тому, що звільнені місця займуть наші дружні міста, за підтримки яких ми обов’язково виграємо цю війну”, – додав Труханов.
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Також повідомлялося, що в міськраді Одеси повідомили про сотні вільних вакансій.
Крім того Politeka.net писала, що одеситів попередили про активізацію мародерів.
Нагадаэмо, одеситів попередили, що окупанти можуть помститися за "Москву".