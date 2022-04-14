Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение убрать все российские города с памятного знака городов-побратимов и партнеров Одессы.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Памятный знак расположен на Думской площади (вблизи городской администрации) и указывает на направление и расстояние до городов, которые так или иначе сотрудничали с Одессой. В ближайшее время из него уберут Волгоград, Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог.

”Не сомневаюсь в том, что освобожденные места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", – добавил Труханов.

Также сообщалось, что в горсовете Одессы сообщили о сотнях свободных вакансий.

Кроме того Politeka.net писала, что одесситов предупредили об активизации мародеров.

Напомним, одесситов предупредили, что оккупанты могут отомстить за «Москву».