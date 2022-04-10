Як пише Politeka.net, українці вже 45-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити окупанта, а й погнати назад. А сьогодні, десятого квітня, оперативне командування" Південь " звернулося до жителів прибережних регіонів, попередивши про небезпеку.
"До уваги жителів прибережних зон півдня України. Звертаємо увагу і закликаємо: будьте пильні і свідомі, не наближайтеся до вибухонебезпечних і підозрілих предметів, боєприпасів! Уважно оглядайте територію для прогулянки, особливо з дітьми – їх рухливість має на увазі певний простір.
Силами охорони і оборони півдня України прийнято комплекс заходів з протидії висадці ворожого десанту по захисту узбережжя. Зверніть увагу і не нехтуйте попереджувальними знаками і мітками.
Ігнорування попереджень про мінування, на жаль, вже призвело до фатального результату.
У будь-якому випадку не випробовуйте долю, утримайтеся від прогулянок по узбережжю, риболовлі, «моржування» і екстремальних фотосесій. Пам'ятайте, ми тримаємо оборону, так що варто мати витримку!",- було написано в публікації.
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