Оперативне командування "Південь" звернувся до жителів Одещини та інших прибережних регіонів, попередивши про небезпечні предмети.

Як пише Politeka.net, українці вже 45-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити окупанта, а й погнати назад. А сьогодні, десятого квітня, оперативне командування" Південь " звернулося до жителів прибережних регіонів, попередивши про небезпеку.

"До уваги жителів прибережних зон півдня України. Звертаємо увагу і закликаємо: будьте пильні і свідомі, не наближайтеся до вибухонебезпечних і підозрілих предметів, боєприпасів! Уважно оглядайте територію для прогулянки, особливо з дітьми – їх рухливість має на увазі певний простір.

Силами охорони і оборони півдня України прийнято комплекс заходів з протидії висадці ворожого десанту по захисту узбережжя. Зверніть увагу і не нехтуйте попереджувальними знаками і мітками.

Ігнорування попереджень про мінування, на жаль, вже призвело до фатального результату.

У будь-якому випадку не випробовуйте долю, утримайтеся від прогулянок по узбережжю, риболовлі, «моржування» і екстремальних фотосесій. Пам'ятайте, ми тримаємо оборону, так що варто мати витримку!",- було написано в публікації.

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