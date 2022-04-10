Оперативное командование "Юг" обратился к жителям Одесчины и других прибережных регионов, предупредив об опасных предметах.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить оккупанта, но и погнать обратно. А сегодня, десятого апреля, оперативное командование "Юг" обратилось к жителям прибережных регионов, предупредив об опасности.

"К вниманию жителей прибережных зон юга Украины. Обращаем внимание и призываем: будьте бдительны и сознательны, не приближайтесь к взрывоопасным и подозрительным предметам, боеприпасам! Внимательно осматривайте территорию для прогулки, особенно с детьми – их подвижность подразумевает определенное пространство.

Силами охраны и обороны юга Украины принят комплекс мер по противодействию высадке вражеского десанта по защите побережья. Обратите внимание и не пренебрегайте предупреждающими знаками и метками.

Игнорирование предупреждений о минировании, к сожалению, уже привело к роковому результату.

В любом случае не испытывайте судьбу, воздержитесь от прогулок по побережью, рыбалке, «моржеванию» и экстремальным фотосессиям. Помните, мы держим оборону, так что стоит иметь выдержку!", - было написано в публикации.

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