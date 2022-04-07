Поблизу Одеси, яка на початку квітня зазнала ракетного обстрілу, російська армія не зможе здійснити десантну операцію.

Такою думкою поділився австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер у своєму зведенні за 4-5 квітня. Переклад українською мовою розміщено на сторінці доцента Національного університету "Києво-Могилянська академія" Ростислава Семківа у Facebook.

За інформацією Купера, Росія задіяла у війні з Україною всі свої батальйони морської піхоти, а тому висадки десанту поблизу Одеси не буде.

"До хороших новин: схоже, що на сьогодні всі — буквально — російські підрозділи морської піхоти, аж до останнього полку і батальйону, були залучені до цієї війни. Відповідно тепер вже немає сумніву, що ніякої висадки десанту біля Одеси не буде", — написав Купер.

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