Вблизи Одессы, которая в начале апреля подверглась ракетному обстрелу, российская армия не сможет осуществить десантную операцию.

Таким мнением поделился австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер в своей сводке за 4-5 апреля. Перевод на украинском языке размещен на странице доцента Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Ростислава Семкива в Facebook.

По информации Купера, россия задействовала в войне с Украиной все свои батальоны морской пехоты, а потому высадки десанта вблизи Одессы не будет.

"К хорошим новостям: похоже, что на сегодня все — буквально — российские подразделения морской пехоты, вплоть до последнего полка и батальона, были привлечены к этой войне. Соответственно теперь уже нет сомнения, что никакой высадки десанта возле Одессы не будет", — написал Купер.

Отметим, что оккупанты активизировались в воздухе над Одесской областью: Братчук объяснил ситуацию.

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Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.