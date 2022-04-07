Вблизи Одессы, которая в начале апреля подверглась ракетному обстрелу, российская армия не сможет осуществить десантную операцию.
Таким мнением поделился австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер в своей сводке за 4-5 апреля. Перевод на украинском языке размещен на странице доцента Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Ростислава Семкива в Facebook.
По информации Купера, россия задействовала в войне с Украиной все свои батальоны морской пехоты, а потому высадки десанта вблизи Одессы не будет.
"К хорошим новостям: похоже, что на сегодня все — буквально — российские подразделения морской пехоты, вплоть до последнего полка и батальона, были привлечены к этой войне. Соответственно теперь уже нет сомнения, что никакой высадки десанта возле Одессы не будет", — написал Купер.
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
Командир фрегата, с которого ракетами "утюжат" Украину, оказался из Виннитчины: фото и личные данные
"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности
Отрежут украинские силы: экс-командующий НАТО назвал новую главную цель Путина в Украине
"Власти пытаются скрыть это от вас": британский премьер Борис Джонсон обратился к россиянам
Отметим, что оккупанты активизировались в воздухе над Одесской областью: Братчук объяснил ситуацию.
Также Арестович высказался об угрозе из Приднестровья: "Проблему этого "гадюшника" давно нужно было решить"
Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.