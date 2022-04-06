Російські війська продовжують вести повітряну розвідку над Одеською областю.
Про це заявив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку", - зазначив Братчук.
За його словами, в області працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання та здійснюють відповідні оборонні операції.
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"Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги", – додав Братчук.
Нагадаємо, Одещина попрощалася з молодим героєм.
Також повідомлялось, що Борис Джонсон готовий допомогти спецзброєю для захисту Одеси.
Додамо також, що Братчук розповів про ймовірність нападу на Одесу з Придністров'я.