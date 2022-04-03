Офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров розповів про ситуацію в регіоні після атаки орків.

За попередніми даними, жертв в результаті ранкового ракетного обстрілу Одеси немає. Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, зараз в деяких районах міста спостерігається задимлення. Всі служби працюють над усуненням наслідків.

"Серед пріоритетних цілей ворога була Одеська область. Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури. Нагадуємо про неприпустимість публікації результатів ураження, розголошення даних, геолокацій і поширення паніки", - сказав Назаров.

Зазначимо, що минулої ночі окупанти завдали ракетного удару по об'єктах в Одеській області. Удари були нанесені по об'єктах критичної інфраструктури, в результаті виникли пожежі. Ліквідацією наслідків займаються всі відповідні служби та організації.

Мер Одеси Геннадій Труханов також розповів про ситуацію після ракетного удару по місту:

"На щастя поранених людей немає, пошкоджені будинки-вибиті шибки, зруйновані покрівлі дахів від уламків. Комунальні служби вже на місці. Ми будемо надавати всю необхідну допомогу тим, у кого пошкоджено житло. Ситуація контролюється в даний час. Хочу попросити громадян зберігати спокій".

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