По предварительным данным, жертв в результате утреннего ракетного обстрела Одессы нет. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
По его словам, сейчас в некоторых районах города наблюдается задымление. Все службы работают над устранением последствий.
"Среди приоритетных целей врага была Одесская область. Враг продолжил свою подлую практику поражения объектов критической инфраструктуры. Напоминаем о недопустимости публикации результатов поражения, разглашения данных, геолокаций и распространения паники", — сказал Назаров.
Отметим, что прошлой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по объектам в Одесской области. Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры, в результате возникли пожары. Ликвидацией последствий занимаются все соответствующие службы и организации.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов также рассказал о ситуации после ракетного удара по городу:
"К счастью раненых людей нет, повреждены дома – выбиты стекла, разрушены кровли крыш от обломков. Коммунальные службы уже на месте. Мы будем оказывать всю необходимую помощь тем, у кого повреждено жилье. Ситуация контролируется в настоящее время. Хочу попросить граждан сохранять спокойствие".
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