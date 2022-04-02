Сімох порушників комендантської години, зокрема й громадянина Росії, затримали правоохоронці минулої ночі в Одесі.

«Вночі в Малиновському районі патрульні поліцейські зупинили чоловіка. Під час перевірки було виявлено, що в нього документи громадянина країни-агресора, то ж його було доставлено до відділку поліції. Також в Приморському районі зупинили чоловіка, який порушував комендантську годину. І під час перевірки встановили, що він знаходиться в активному розшуку за скоєння кримінальних злочинів», — прокоментувала речниця патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

Загалом за добу правоохоронці опрацювали 1 тисячу 25 викликів і виявили 8 фактів водіння у нетверезому стані. Серед них — водій вантажівки, в якого зафіксували рекордне сп’яніння — понад 6 проміле.

«Протягом доби трапились дві ДТП, в результаті яких травмовано людей. Перше — це зіткнення автівок у Малиновському районі. Друга — це падіння водія мотоциклу та пасажира на проїжджій частині вулиці Академіка Корольова. В усіх випадках постраждалих було доставлено до лікарні, а на місці події працював слідчий», — повідомила Алла Марченко.

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