Семерых нарушителей комендантского часа, в том числе и гражданина России, задержали правоохранители минувшей ночью в Одессе.

«Ночью в Малиновском районе патрульные полицейские остановили мужчину. Во время проверки было обнаружено, что в него документы гражданина страны-агрессора, то он был доставлен в отделение полиции. Также в Приморском районе остановили мужчину, который нарушал комендантский час. И во время проверки установили, что он находится в активном розыске за совершение уголовных преступлений», — прокомментировала пресс-секретарь патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.

Всего за сутки правоохранители обработали 1 тысячу 25 вызовов и выявили 8 фактов вождения в нетрезвом состоянии. Среди них — водитель грузовика, у которого зафиксировали рекордное опьянение-более 6 промилле.

"В течение суток произошли два ДТП, в результате которых травмированы люди. Первое-это столкновение автомобилей в Малиновском районе. Вторая — это падение водителя мотоцикла и пассажира на проезжей части улицы Академика Королева. Во всех случаях пострадавшие были доставлены в больницу, а на месте происшествия работал следователь», — сообщила Алла Марченко.

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