Досить комфортні метеоумови, але буде турбувати вітер.

У Південній Пальмірі стане тепліше, але все ще вітряно

Про те, що в перший день цього тижня, 21-го березня, погодні умови в Одесі будуть залежати від антициклону, тому городяни відчують справжнє потепління, якому тільки трохи завадить Помірний вітер, пише місцеве видання " 048.ua ".

Хмарність протримається до полудня, а пізніше розсіється, тобто, ніяких опадів не передбачається, а температурні значення піднімуться на 4 градуси за Цельсієм. Також очікується помірний вітер з північних напрямків.

Але є і менш приємні новини - море біля узбережжя Одеси заспокоїться: хвилі спадуть до 0,2 метра у висоту. Однак температура води так і не зміниться, ті ж + 3 градуси за Цельсієм, що й добою раніше.

Ранком:

температура - від - 1 до + 1 градуса за Цельсієм;

вітер - від 4,1 до 3,9 метра в секунду;

невелика хмарність.

Удень:

температура - від + 7 до + 10 градусів за Цельсієм;

вітер - від 4,4 до 4,8 метра в секунду;

мінлива хмарність.

Увечері:

температура - від + 7 до + 9 градусів за Цельсієм;

вітер - від 4,6 до 5,1 метра в секунду;

ясно.

Ніччю:

температура - від + 4 до + 5 градусів за Цельсієм;

вітер - від 5,3 до 5,5 метра в секунду;

ясно.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що не так давно Одесу "прикривало" неспокійне море.

Також раніше ми інформували про те, що "орки" замінували основні напрямки в Чорному морі.

А до цього наш портал повідомляли про те, що в Одеській області знешкодили величезну авіабомбу, вагою у пів тонни.