У Південній Пальмірі стане тепліше, але все ще вітряно
Про те, що в перший день цього тижня, 21-го березня, погодні умови в Одесі будуть залежати від антициклону, тому городяни відчують справжнє потепління, якому тільки трохи завадить Помірний вітер, пише місцеве видання "
Хмарність протримається до полудня, а пізніше розсіється, тобто, ніяких опадів не передбачається, а температурні значення піднімуться на 4 градуси за Цельсієм. Також очікується помірний вітер з північних напрямків.
Але є і менш приємні новини - море біля узбережжя Одеси заспокоїться: хвилі спадуть до 0,2 метра у висоту. Однак температура води так і не зміниться, ті ж + 3 градуси за Цельсієм, що й добою раніше.
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Ранком:
- температура - від - 1 до + 1 градуса за Цельсієм;
- вітер - від 4,1 до 3,9 метра в секунду;
- невелика хмарність.
Удень:
- температура - від + 7 до + 10 градусів за Цельсієм;
- вітер - від 4,4 до 4,8 метра в секунду;
- мінлива хмарність.
Увечері:
- температура - від + 7 до + 9 градусів за Цельсієм;
- вітер - від 4,6 до 5,1 метра в секунду;
- ясно.
Ніччю:
- температура - від + 4 до + 5 градусів за Цельсієм;
- вітер - від 5,3 до 5,5 метра в секунду;
- ясно.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що не так давно Одесу "прикривало" неспокійне море.
Також раніше ми інформували про те, що "орки" замінували основні напрямки в Чорному морі.
А до цього наш портал повідомляли про те, що в Одеській області знешкодили величезну авіабомбу, вагою у пів тонни.