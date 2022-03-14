На узбережжі Одеси все ще може з'явитися "Російська орда"

Про те, що в Одеській області, як і раніше існує ризик висадки російських окупантів, крім повітряних атак або захоплення регіону з суші, але в ЗСУ готові до подібного розвитку ситуації, посилаючись на слова спікера Одеської ОВА, Сергія Братчука, пише " НВ ".

За словами Братчука, ймовірність висадки морського десанту на одеському узбережжі зберігається, і тому нічого нового зараз не прозвучить. Ворог все ще жорстокий, також підступний і хоче агресивно атакувати. Проте окупантам вже готують "пекельну зустріч".

"Нехай спробують десант, Удари з повітря або з суші - ми готові", - підкреслив Братчук.

Нагадаємо, що ще вчора, 13 - го березня, з'явилася інформація - "російська орда" планує висадитися на території Одеси та Одеської області. Втім, наші військові підготувалися до адекватного реагування, тобто обставини знаходяться під повним контролем.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що "орки" відмовляються виконувати накази свого недалекого командування.

Також раніше ми інформували про те, що війська РФ скинули бомбу на місто під Миколаєвом.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ збили ще кілька літаків і вертольотів окупантів.