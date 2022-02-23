Втік з дому, але досі не повернувся - поліція почала розшук хлопчика.

На Одещині зник неповнолітній хлопець

Те, що зник 14-річний уродженець міста Бердичів, імовірно мав намір виїхати до Одеси, і з цієї причини, правоохоронці звернулися до всіх, хто хоч що-небудь знає про місцеперебування підлітка, опублікувавши список прийме і фотографію зниклого, випливає з публікації ГУ НП по Одеській області .

Як стало відомо, розшукується Сорочинський Назар, 2007-го року народження, який в минулий вівторок, 22-го лютого, близько 8 години ранку, покинув свій будинок, і на цей час про те, де знаходиться хлопчик, фактично нічого невідомо.

Хлопець виглядає на 14 або 15 років, має худорляву статуру і світле волосся. На ньому було надіто кашемірове пальто темного кольору.

Передбачається, що Назар міг використовувати можливості онлайн-сервісу "Blablacar", або просто виїхати на рейсовому автобусі від автостанції міста Житомира.

У Національній поліції просять всіх громадян, які мають інформацію про Назар, повідомляти про це за номерами телефонів: 097-402-51-80/096-468-11-12/"102", або ж звертатися до найближчого відділення поліції.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що адміністрація шкіл Одеси, обиратиме майбутніх учнів "по лотереї".

Також раніше ми інформували про те, що 23-го лютого в Одесі перекриють ряд доріг, список.

А до цього наш портал повідомляли про те, що маленька дівчинка з Одеси прославилася по всій Україні, завдяки своєму патріотизму.