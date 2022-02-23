Щирість дівчинки вразила не тільки одеситів, а й інших українців.

Маленька одеситка щиро надихнула всіх на "Марші Єдності", чим і прославилася в соцмережах

Невелике відео того, як не так давно, 20-го лютого, на марші патріотів, що проходить в Одесі, в об'єктив камери потрапила маленька дівчинка, яка вигукує "речівки", і голосно співає гімн України, з величезною самовіддачею, таким чином "насичує" одеситів винятковими емоціями, можна побачити в Telegram-каналі " Україна Зараз ".

Зокрема, Малятко, що сидить на плечах у дорослого чоловіка вигукувала "Україна - понад усе!", і це гасло за нею стали повторювати всі учасники ходи. Одночасно з ними, по Приморському бульвару простують і сотні інших одеситів.

Як стало відомо через пару днів, маленьку патріотку посадив на свої плечі її дядько, оскільки саме в цей день, татові дівчинки довелося екстрено виїхати на роботу.

Відзначимо - користувачі Telegram теж не залишилися байдужі, і прокоментували побачене:

"Яка хороша дівчинка";

"Уті-путі яка милашка!!!!";

""Устами немовляти глаголить істина"маленька патріотка 💛 💙 сльози на очах".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як проходитиме мобілізація в Одеській області.

Також раніше ми інформували про те, що у школи Одеси зможуть потрапити не всі діти, стало відомо про умови.

А до цього наш портал повідомляли про те, яку погоду очікувати одеситам сьогодні, 23-го лютого.