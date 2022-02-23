Маленька одеситка щиро надихнула всіх на "Марші Єдності", чим і прославилася в соцмережах
Невелике відео того, як не так давно, 20-го лютого, на марші патріотів, що проходить в Одесі, в об'єктив камери потрапила маленька дівчинка, яка вигукує "речівки", і голосно співає гімн України, з величезною самовіддачею, таким чином "насичує" одеситів винятковими емоціями, можна побачити в Telegram-каналі "
Зокрема, Малятко, що сидить на плечах у дорослого чоловіка вигукувала "Україна - понад усе!", і це гасло за нею стали повторювати всі учасники ходи. Одночасно з ними, по Приморському бульвару простують і сотні інших одеситів.
Як стало відомо через пару днів, маленьку патріотку посадив на свої плечі її дядько, оскільки саме в цей день, татові дівчинки довелося екстрено виїхати на роботу.
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Відзначимо - користувачі Telegram теж не залишилися байдужі, і прокоментували побачене:
- "Яка хороша дівчинка";
- "Уті-путі яка милашка!!!!";
- ""Устами немовляти глаголить істина"маленька патріотка 💛 💙 сльози на очах".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як проходитиме мобілізація в Одеській області.
Також раніше ми інформували про те, що у школи Одеси зможуть потрапити не всі діти, стало відомо про умови.
А до цього наш портал повідомляли про те, яку погоду очікувати одеситам сьогодні, 23-го лютого.