В Україні видали указ про терміновий призов, через останні події.

На Одещині оголосять мобілізацію, але торкнеться вона поки не всіх громадян

Про те, що в Україні, не так давно був виданий і підписаний указ, що стосується термінового призову через черговий виток військового конфлікту на Донбасі, слідує з відеозвернення глави держави, Володимира Зеленського , опублікованого на офіційній сторінці Президента України в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, поки жителі Одещини можуть особливо не хвилюватися, оскільки заклик торкнеться виключно резервістів. Зараз настав саме такий особливий період, тобто під мобілізацію підпадають поки тільки громадяни, віднесені до так званого оперативного призову, включаючи військовослужбовців, які раніше звільнилися з військової служби.

Таким чином, спираючись на слова гаранта, можна зрозуміти - загальна мобілізація поки не настала. Проте в нашій країні підвищать готовність армії до всіх можливих змін в оперативних обставинах, і доукомплектують як ЗСУ, так й інші військові формування.

Крім того, очікується проведення навчальних зборів резервістів системи територіальної оборони, що випливає з рішення Головнокомандувача Збройними силами.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Україні пропонували здатися Російській Федерації.

Також раніше ми інформували про те, що на Донбасі загинув ще один Патріот України.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Харківщина готова прийняти біженців з ЛНР/ДНР.