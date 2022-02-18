Школи знову перейдуть на стандартну форму навчання, але батьки зможуть вибирати формат викладання.

Найближчим часом, одеські школярі можуть повернутися на звичайну форму навчання

Про те, коли в Одесі скасують дистанційний формат викладання, і учні загальноосвітніх навчальних закладів, нарешті повернуться за парти, посилаючись на інформацію, отриману від голови міського департаменту освіти та науки, Олени Буйневич, детально інформує місцевий новинний портал " Думський ".

Зокрема, виходячи зі слів Олени Буйневич, учні шкіл Одеси зможуть повернутися до очного навчання буквально через кілька днів, після цих вихідних - з понеділка, 21-го лютого.

Втім, це не остаточне і безповоротне рішення - бажаючі можуть залишитися й на "дистанційці".

Таким чином, якщо батьки певного школяра захочуть зберегти віддалену форму навчання, їм потрібно повідомити про своє рішення адміністрації свого загальноосвітнього навчального закладу: дитина зможе навчатися в онлайн-режимі, але буде переведений до складу так званого "збірного" класу.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Нацполіція Одещини перевіряє громадські місця на дотримання правил карантину.

Також раніше ми інформували про те, що бюджетна компанія-перевізник, знову перенесла авіарейси з аеропорту Одеси.

А до цього наш портал повідомляли про те, що тільки завдяки тому, що поліцейський вирішив на своєму вихідному трохи розважитися, п'яний бешкетник не встиг розгромити Одеське кафе.