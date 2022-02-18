Пожежу швидко погасили, але жертви все ж є.

Цієї ночі під Одесою, через наслідки пожежі у власній квартирі, не вижила літня сімейна пара

Про те, що в ніч на цю п'ятницю, 18-е лютого, в одному з міст Одещини, в період ліквідації загоряння, рятувальниками були виявлені тіла загиблого подружжя, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише ГУ ДСНС України по Одеській області.

Зокрема, о 2 годині 36 хвилин ночі, диспетчери "Служби порятунку" отримали повідомлення - горить квартира в Ізмаїлі, по вулиці Миру. Прибувши на місце інциденту, рятувальники(13 осіб і 4 одиниці спеціальної техніки) зафіксували загоряння у квартирі, розташованій на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Також, в процесі гасіння пожежі, довелося евакуювати 15 осіб.

Менш ніж через 30 кинуть, до 2 години 59 хвилин ночі, пожежу, що охопила площу в 12 "квадратів", успішно локалізували, а о 3 годині 27 хвилин - ліквідували. Однак фахівці-рятувальники знайшли бездиханні тіла господарів: чоловіка 1936-го року народження, та його дружини, 1937-го року народження.

Також, вогнем повністю знищено домашнє майно в одній з кімнат, і обставини, які призвели до трагедії, поки з'ясовуються.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що на Одещині сімейна пара регулярно крала промислові товари в супермаркеті.

Також раніше ми інформували про те, що молодий одесит виїхав покататися на самокаті вночі, але, в підсумку, зламав ключицю - хто винен.

А до цього наш портал повідомляли про те, які метеоумови очікуються в Одесі та області сьогодні, 18-го лютого.