Як пише Politeka.net, подробиці пограбування на вулиці привізній біля ринку повідомили в прес-службі
Раніше судима за крадіжки жінка побачила пенсіонерку на милицях і вирішила скористатися безпорадністю. Вона підкралася до неї ззаду і витягла з кишені смартфон.
Після цього зловмисниця зникла в натовпі, але далеко піти не змогла, так як була зупинена правоохоронцями, які помітили крадіжку.
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Тепер зловмисниця знову піде під суд, а поки її помістили в слідчий ізолятор.
У поліції зазначили, що за повторний злочин їй загрожує 5 років в'язниці.
Раніше ми писали, біля одеського ринку "Привоз" троє розбійників напали на перехожого. Погрожуючи ножем вони відібрали у нього всі гроші.
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