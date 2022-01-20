Біля одеського Привозу пішла злодійка скористалася безпорадністю пенсіонерки і непомітно залізла до неї в кишеню.

Як пише Politeka.net, подробиці пограбування на вулиці привізній біля ринку повідомили в прес-службі Нацполіції в Одеській області.

Раніше судима за крадіжки жінка побачила пенсіонерку на милицях і вирішила скористатися безпорадністю. Вона підкралася до неї ззаду і витягла з кишені смартфон.

Після цього зловмисниця зникла в натовпі, але далеко піти не змогла, так як була зупинена правоохоронцями, які помітили крадіжку.

Тепер зловмисниця знову піде під суд, а поки її помістили в слідчий ізолятор.

У поліції зазначили, що за повторний злочин їй загрожує 5 років в'язниці.

Раніше ми писали, біля одеського ринку "Привоз" троє розбійників напали на перехожого. Погрожуючи ножем вони відібрали у нього всі гроші.

Нагадаємо, що квартирні злодії атакували одеситів, відео бардаку: "П'ятий випадок за тиждень"

Як повідомляла Politeka, Підлітки влаштували безжальний грабіж в Одесі, фото: "просили допомогти і..."

Також Politeka писала, що 17-річний хлопець приїхав до Одеси заради грабежів, але йому не пощастило: ганебні кадри