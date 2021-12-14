Скоро Новий рік і одеситам з нетерпінням хочеться дізнатися, яка погода їх чекає на свята, пише Politeka.net.
Згідно довгострокового прогнозу на сайті
За даними метеорологів, в новорічну ніч, 31 Грудня, снігу не буде, проте очікується мороз. Вдень температура складе -2 градуси, а вночі опуститися до -5 градусів.
1 січня температурні показники не змінюватимуться, проте цього дня можливі опади у вигляді снігу, на небі буде мінлива хмарність.
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У перший тиждень нового року в Одесі буде збережуться морозна погода, температура коливатиметься від -7 до – 1 градусів.
Ближче до Різдва є ймовірність випадання снігу. Опади обіцяють на 3 і 4 січня.
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