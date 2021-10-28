В Одесі автомобіль зустрів стовп, перетворився на купу металу і відправив водія і пасажира в лікарню.

Моторошна ДТП сталася в ніч на 28 жовтня, на вулиці Михайла Грушевського. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також прес-служба патрульної поліції, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За інформацією інспекторів, рухаючись по жінка-водій автомобіля Toyota не впоралася з керуванням, в результаті чого наїхала на стовп.

Автоледі і її пасажир дивом залишилися живі. З травмами їх по швидкій відвезли в лікарню.

На кадрах видно, що іномарка розбита в мотлох. Відновленню вона вже не підлягає.

У той же час Telegram-каналах повідомляють, що автомобіль підрізали.

Користувачі Мережі дивуються, як при такій руйнівній аварії вдалося вижити водієві і пасажиру.

"Яка повинна бути швидкість, щоб зробити з машини ось таке?»,

"У сорочці народився»,

"Слава Богу що всі живі це найголовніше", - пишуть в мережі.

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