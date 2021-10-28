В Одесі автомобіль зустрів стовп, перетворився на купу металу і відправив водія і пасажира в лікарню.
Моторошна ДТП сталася в ніч на 28 жовтня, на вулиці Михайла Грушевського. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також прес-служба патрульної поліції, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За інформацією інспекторів, рухаючись по жінка-водій автомобіля Toyota не впоралася з керуванням, в результаті чого наїхала на стовп.
Автоледі і її пасажир дивом залишилися живі. З травмами їх по швидкій відвезли в лікарню.
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На кадрах видно, що іномарка розбита в мотлох. Відновленню вона вже не підлягає.
У той же час Telegram-каналах повідомляють, що автомобіль підрізали.
Користувачі Мережі дивуються, як при такій руйнівній аварії вдалося вижити водієві і пасажиру.
"Яка повинна бути швидкість, щоб зробити з машини ось таке?»,
"У сорочці народився»,
"Слава Богу що всі живі це найголовніше", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що
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